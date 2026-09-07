Le sentier Heinrich Schickhardt : architecte de la Renaissance à Montbéliard Office du tourisme Montbéliard
mercredi 21 octobre 2026 · Office du tourisme · Montbéliard
Informations pratiques
Montbéliard
Le sentier Heinrich Schickhardt : architecte de la Renaissance à Montbéliard
Office du tourisme 1 Rue Henri Mouhot Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21
À la Renaissance, Montbéliard connaît un véritable âge d’or sous l’impulsion de son prince éclairé, entouré de personnalités talentueuses.
Parmi elles, Heinrich Schickhardt, architecte et ingénieur exceptionnel surnommé le « Léonard de Vinci souabe », joue un rôle majeur dans la transformation de la capitale du comté.
Partez à la découverte de son histoire, de ses réalisations et de l’héritage architectural qu’il a laissé à Montbéliard. .
Office du tourisme 1 Rue Henri Mouhot Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80
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English : Le sentier Heinrich Schickhardt : architecte de la Renaissance à Montbéliard
L’événement Le sentier Heinrich Schickhardt : architecte de la Renaissance à Montbéliard Montbéliard a été mis à jour le 2026-09-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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