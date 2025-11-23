Le sentier Heinrich Schickhardt Montbéliard
Le sentier Heinrich Schickhardt
Office du tourisme Montbéliard Doubs
A l’époque de la Renaissance, Montbéliard connaît son âge d’or, grâce à son prince éclairé, entouré d’hommes talentueux. Parmi eux, l’exceptionnel Heinrich Schickhardt, véritable Léonard de Vinci souabe, va marquer de son empreinte la capitale du comté. Partez à la découverte de son histoire et de son héritage incontournable.
Inscription obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr .
Office du tourisme Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80
