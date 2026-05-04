Besain

Le sentier karstique de Besain

Sentier Les Malrochers Besain Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

A la découverte du karst dolines, lapiaz, poljé, gouffres, venez découvrir ce qui se cache derrière ces mots dans le cadre du remarquable sentier karstique de Besain. Prévoir une lampe électrique, une tenue de pluie et un pique-nique. Marche de 2-3 km en tout, sur un terrain plat mais parfois difficile, lapiaz. Intervenant Roger Lutz, (Cercle Arboisien de Recherches Spéléologiques). .

Sentier Les Malrochers Besain 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 15 19 74 p.collin@cc-aps.fr

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English : Le sentier karstique de Besain

L’événement Le sentier karstique de Besain Besain a été mis à jour le 2026-05-04 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA