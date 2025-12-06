Le séquoia de Noël à Lutzelhouse Lutzelhouse

Le séquoia de Noël à Lutzelhouse Lutzelhouse samedi 6 décembre 2025.

Le séquoia de Noël à Lutzelhouse

3 rue de la Gare Lutzelhouse Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-06 22:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Montée aux flambeaux, contes, spectacles, marché traditionnel, féerie de Noël autour du séquoia géant

Une animation originale et unique pour vivre la magie de Noël en forêt dans une ambiance chaleureuse, féérique et familiale. A partir de 15h, animations, exposition, vente de lampions et flambeaux. A 17h, grand départ pour la traditionnelle montée aux flambeaux et lampions depuis la mairie par un parcours enchanteur (2 km), agrémentée de nombreuses animations et décorations. Arrivée en forêt, place des Musiciens où, autour d’un Grand Séquoia, vous découvrirez un marché de Noël qui vous proposera des produits locaux avec musiques & chants de Noël. Profitez des animations tout au long de la soirée, et sous le chapiteau de restauration, le duo Sandra et Francis, avec un répertoire de chants de Noël et traditionnels. Les enfants sages pourront rencontrer le Saint Nicolas et profiter d’une balade en poney. Vers 20h30, feu d’artifice étoilé. .

3 rue de la Gare Lutzelhouse 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 40 24 info@mairie-lutzelhouse.fr

English :

Torchlight ride, storytelling, shows, traditional market, Christmas fairy tale around the giant sequoia

German :

Fackelwanderung, Märchen, Aufführungen, traditioneller Markt, Weihnachtszauber rund um den Riesenmammutbaum

Italiano :

Fiaccolata, narrazione, spettacoli, mercatino tradizionale, fiaba di Natale intorno alla sequoia gigante

Espanol :

Paseo con antorchas, cuentacuentos, espectáculos, mercado tradicional, cuento de Navidad alrededor de la secuoya gigante

L’événement Le séquoia de Noël à Lutzelhouse Lutzelhouse a été mis à jour le 2025-06-27 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche