LE SERVICE INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE RECRUTE! Agence BREST MARINE Brest

LE SERVICE INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE RECRUTE! Mercredi 19 novembre, 12h45 Agence BREST MARINE Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T12:45:00 – 2025-11-19T15:00:00

Fin : 2025-11-19T12:45:00 – 2025-11-19T15:00:00

Dans le cadre de la semaine nationale de l’industrie le SERVICE INFRASTRUCTURES DE LA DEFENSE vient à votre rencontre

Le SID présentera ses missions, ses postes et ses enjeux ensuite la parole vous sera donnée pour que vous puissiez poser toutes vos questions! Il s’agit d’une réunion d’information collective, vous aurez l’occasion de vous présenter au début des échanges soyez prêts! Munissez vous d’un CV à jour

Agence BREST MARINE 29200 Brest Brest 29200 Centre Ville Finistère Brittany

