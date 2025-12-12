Le service public a-t-il encore un avenir ? Maison des Arts de St-Herblain Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-12 20:00 – 22:00

Gratuit : oui Entrée libre Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior

Crise des Gilets jaunes, personnels soignants et professeurs en situation d’épuisement, recul des services publics … Dans certains territoires, un sentiment d’abandon de l’État est vécu par les Françaises et les Français. Paradoxalement, ils sont nombreux à se dire étranglés par les impôts et taxes.À l’heure où les besoins et les modes de vie évoluent, que doivent englober les services publics ? Sont-ils encore des vecteurs de cohésion sociale ? Doivent-ils encore s’inscrire dans un principe d’égalité et d’équité pour répondre à un impératif de justice sociale alors même que les ressources fiscales s’épuisent ? La définition française du service public est-elle compatible avec l’approche européenne du service universel ?Au final, après 40 ans de conquêtes d’individualisme libéral, l’idéal collectif est-il encore assez fort pour protéger et proposer un service public de qualité accessible à tous ?Retransmission en direct : Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Vous souhaitez revoir un débat ? Rendez-vous sur la chaîne YouTube de la Ville de Saint-Herblain pour suivre les débats en direct ou les regarder en replay.Traduction en langue des signes française : Pour bénéficier d’une traduction des échanges sur place et en direct, contactez le service communication au plus tard 10 jours avant la date du débat.

Maison des Arts de St-Herblain Est Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 80 https://maisondesarts.saint-herblain.fr/ maisondesarts@saint-herblain.fr 0228252028