Le Set Comedy MJC Jaques Prévert Le Mans

Le Set Comedy

MJC Jaques Prévert 97 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 20:30:00

fin : 2025-11-21 22:00:00

Date(s) :

2025-11-21 2025-12-19

Tu veux passer une bonne soirée ? Cherche plus, au Mans, depuis 3 ans c’est ici que ça se passe On t’accueille à la MJC Jacques Prévert en plein coeur du Vieux mans avec de nouvelles pépites de l’humour, venues d’ici ou d’ailleurs ! C’est une safe place où on fait notre max pour respecter la parité

On se retrouve pour le Set Comedy avec différents humoristes à chaque fois.

T’as juste à réserver, venir le jour J et on s’occupe du reste. .

MJC Jaques Prévert 97 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

English :

Looking for a good time? Look no further than Le Mans, where it’s been happening for the past 3 years. We welcome you to the MJC Jacques Prévert in the heart of Vieux Mans with new comedy nuggets from near and far! It’s a safe place where we do our utmost to respect parity

German :

Du willst einen schönen Abend verbringen? Wir empfangen dich in der MJC Jacques Prévert im Herzen der Altstadt von Le Mans mit neuen Nuggets des Humors von hier und anderswo! Es ist ein sicherer Ort, an dem wir unser Bestes tun, um die Parität zu wahren

Italiano :

Siete alla ricerca di una buona serata? Non cercate oltre Le Mans, dove si svolge da 3 anni. Vi diamo il benvenuto al MJC Jacques Prévert, nel cuore della Vieux Mans, con nuove perle di comicità da vicino e da lontano! È un luogo sicuro dove facciamo del nostro meglio per rispettare la parità

Espanol :

¿Busca una buena noche? En Le Mans, donde se celebra desde hace 3 años, le damos la bienvenida al MJC Jacques Prévert, en el corazón de Vieux Mans, con nuevas propuestas cómicas de cerca y de lejos Es un lugar seguro donde hacemos todo lo posible por respetar la paridad

L’événement Le Set Comedy Le Mans a été mis à jour le 2025-10-14 par CDT72