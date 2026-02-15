Le Sexisme en BD.

Le Teich Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

David Fournol anime cette rencontre apéro-causerie, dans laquelle il aborde l’histoire de la bande dessinée sous l’angle du sexisme et du féminisme.

Tout public dès 12 ans.

Entrée libre.

Gratuit. .

Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 15 82 18 bibliotheque@leteich.fr

