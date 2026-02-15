Le Sexisme en BD. Le Teich

David Fournol anime cette rencontre apéro-causerie, dans laquelle il aborde l’histoire de la bande dessinée sous l’angle du sexisme et du féminisme.
Tout public dès 12 ans.
Entrée libre.
Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 15 82 18  bibliotheque@leteich.fr

