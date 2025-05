La Bamboche Solidaire – 4e édition – Le Shakirail Paris, 14 juin 2025, Paris.

Au programme :

14h-18h30 : stands associatifs

14h-16h30 : atelier d’artivisme animé par Résistance à l’agression publicitaire

15h-16h : atelier d’initiation à la mécanique cycle animé par Solicyle

17h-18h : émission de radio animée par Fréquence Paris Plurielle, sur la thématique “Jeunes & engagé·es !”

18h15-19h : Chorale féministe & queer auto-gérée “Flyng MINT”

19h : Bingo musical par Emily Tante

21h : Concert afro-folk par Mustafa Naham

Associations participantes :

Linkee : l’association sauve les denrées invendues auprès de commerçants, supermarchés, traiteurs et autres professionnels de l’événementiel afin de les distribuer à des étudiants en situation de précarité.

BDS (Boycott Désinvestissement Santions) : ce mouvement est issu d’organisations populaires palestiniennes en lutte contre l’occupation militaire de la Palestine et l’apartheid en Israël.

Mouvement Français pour le Planning Familial : mouvement féministe d’éducation populaire, le Planning milite depuis plus de 60 ans pour l’égalité femmes/hommes et la possibilité pour chaque personne de vivre une sexualité épanouie, à l’abri des grossesses non prévues et des infections sexuellement transmissibles.

Droit à l’école : soutient les Mineur.e.s Non Accompagné.e.s (MNA) exilé.e.s dans leurs démarches de scolarisation vers une école de la République française.

Solicycle : les ateliers vélos SoliCycle sont des ateliers de recyclage, dont l’objectif est de récupérer des vélos destinés au rebut et qui sont remis en état ou valorisés sous forme de pièces détachées. Dans une démarche centrée sur le partage de savoir-faire, les ateliers vélo SoliCycle proposent des temps d’auto-réparation.

Résistance à l’agression publicitaire : organisation non gourvenementale qui organise des actions contre les effets négatifs de la publicité et pour la sobriété publicitaire.

La Louve : premier supermarché coopératif et participatif de Paris, à but non lucratif et géré par ses membres.

Le Bar Commun : bar associatif animé par des bénévoles. Il offre un espace d’engagement solidaire : goûters devoirs, ateliers de conversation, entraide administrative…

Ainsi que des moments d’écchange, de culture et de réflexion sur des sujets de société : débats, projections, théâtre engagé etc.

Halte à l’obsolescence programmée (HOP) : association qui a pour mission de fédérer les citoyens et les citoyennes pour obtenir des produits durables, réparables, et lutter ainsi contre l’obsolescence programmée !

Demonblémont : l’association vise à développer toutes activités culturelles et sportives à destination des jeunes du quartier Blémont à Paris 18eme. Ils-elles animeront des activités ludiques pour les enfants et les ados.

La Marmite rouge : association qui milite depuis 2022 pour la création d’une Sécurité sociale de l’alimentation (SSA) en France, à travers des ateliers d’éducation populaire et des expérimentations concrètes dans le 12e arrondissement de Paris.

Les Ami-es de la confédération paysanne : association aux côtés des agriculteurs et agricultrices qui veulent changer les choses, pour les soutenir dans leurs combats pour une agriculture paysanne, respectueuse de la nature et des humains. Mais aussi pour nous exprimer en tant que citoyens et citoyennes sur notre alimentation.

Prêt-es à vivre une journée festive et engagée ? Rejoignez-nous le 14 juin au Shakirail !

Le Shakirail est un espace de travail artistique temporaire composé d’ateliers partagés, de salles de répétition danse/théâtre, d’une salle de musique et d’un bureau associatif. Ancien vestiaire et centre de formation, propriété de la SNCF, cet espace composé de deux bâtiments de 800 et 600 m² a été mis à la disposition du Collectif Curry Vavart depuis 2011.

L’association Astérya a pour objectif de sensibiliser et d’accompagner les volontés d’engagement de chacun·e vers des actions associatives, écologiques, démocratiques et solidaires à Paris et ses alentours. Elle propose notamment de rencontrer les personnes qui ont envie de s’engager, mais qui ne savent pas trop par où commencer !

Vous pouvez nous écrire à contact@asterya.eu

Le samedi 14 juin 2025

de 14h00 à 22h30

gratuit Public adultes.

Le Shakirail 72 rue Riquet 75018 Paris

https://www.asterya.eu/bamboche-solidaire +33769696671 contac@asterya.eu https://www.facebook.com/Asterya.eu https://www.facebook.com/Asterya.eu

