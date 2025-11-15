Le Show des Cigales Salle Pierre Thomas Saint-Maurice-en-Rivière

Le Show des Cigales

Salle Pierre Thomas 46 Grande Rue Saint-Maurice-en-Rivière Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-11-15 20:00:00

fin : 2025-11-15 23:30:00

2025-11-15

Le Show des Cigales reçoit Boris pour un apéro concert. Ce soir, Boris est chez lui. Ambiance top délire à son paroxysme C’est beau, c’est chaud, c’est disco. En première partie artistes locaux entourés de danseuses. Entrée 10 €.

Apéro-concert planches à partager à partir de 5€. Réservations conseillées .

Salle Pierre Thomas 46 Grande Rue Saint-Maurice-en-Rivière 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 46 34 91

