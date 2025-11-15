Le Show des Cigales Salle Pierre Thomas Saint-Maurice-en-Rivière
samedi 15 novembre 2025.
Le Show des Cigales
Salle Pierre Thomas 46 Grande Rue Saint-Maurice-en-Rivière Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-11-15 20:00:00
fin : 2025-11-15 23:30:00
2025-11-15
Le Show des Cigales reçoit Boris pour un apéro concert. Ce soir, Boris est chez lui. Ambiance top délire à son paroxysme C’est beau, c’est chaud, c’est disco. En première partie artistes locaux entourés de danseuses. Entrée 10 €.
Apéro-concert planches à partager à partir de 5€. Réservations conseillées .
Salle Pierre Thomas 46 Grande Rue Saint-Maurice-en-Rivière 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 46 34 91
