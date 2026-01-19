Date et horaire de début et de fin : 2026-03-18 15:00 – 16:00

Gratuit : non TARIFS : 7€ – réduit: 6,50 € ( groupe et Carte Blanche) BILLETERIE:[https://www.helloasso.com/associations/atelierdu-livre-qui-reve/evenements/le-show-des-croqmarmots-mercredi-18-mars-2026](BILLETERIE:https://www.helloasso.com/associations/atelierdu-livre-qui-reve/evenements/le-show-des-croqmarmots-mercredi-18-mars-2026) En famille, Jeune Public – Age minimum : 5 et Age maximum : 10

Tout commence dans une forêt. Une petite fille y rencontre des loups affamés. Trois fois, ils tentent de l’attraper. Trois fois, elle leur échappe. Mais ce n’est que le début… Car cette enfant a de l’imagination, du talent et un secret bien gardé!POUR PARTICIPER À CETTE FÊTE , N’OUBLIEZ PAS DE REVÊTIR VOTRE COSTUME DE SORCIER !Et voilà que l’histoire déraille : La forêt devient une scène, les monstres des artistes, et la petite fille se transforme. En quoi ? À vous de le découvrir.Un spectacle tout public, drôle, rythmé et plein de surprises… où les enfants ne sont pas toujours ceux qu’on croit croquer.

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com 02 40 82 70 38



