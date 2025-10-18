Le Show des Croq’marmots Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Le Show des Croq’marmots Médiathèque Lisa Bresner Nantes samedi 18 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-18 10:30 –

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 4 et Age maximum : 99

Spectacle participatif par la compagnie L’Atelier du Livre qui RêveC’est l’histoire d’une sorcière. Il n’y a qu’une seule chose qui l’intéresse : manger des enfants. Seul bémol, elle n’arrive plus à les attraper. Plongez dans un monde fantastique et aidez-la à assouvir sa faim. Pour participer, n’oubliez pas de revêtir votre costume de sorcier !

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/