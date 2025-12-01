Le Show qui Must Go On La Cigale de Royan Royan
Le Show qui Must Go On
La Cigale de Royan 79 avenue de la Grande Conche Royan Charente-Maritime
Tarif : 27 – 27 – 27 EUR
Début : 2025-12-18 20:45:00
fin : 2025-12-18
2025-12-18
Patrick Truel et Gaby Bopeuloula improvisent entre variétés françaises et rock/jazz. Imprévus, rires et interactivité pour un show à l’américaine… ou presque ! .
La Cigale de Royan 79 avenue de la Grande Conche Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 61 13 95 alain.abril17@orange.fr
English :
Patrick Truel and Gaby Bopeuloula improvise between French variety and rock/jazz. Unforeseen, laughter and interactivity for an American-style show… or almost!
German :
Patrick Truel und Gaby Bopeuloula improvisieren zwischen französischen Varietés und Rock/Jazz. Unvorhergesehenes, Lachen und Interaktivität für eine Show à l’américaine… ou presque! .
Italiano :
Patrick Truel e Gaby Bopeuloula improvvisano tra varietà francese e rock/jazz. Imprevisti, risate e interattività per uno show all’americana … o quasi!
Espanol :
Patrick Truel y Gaby Bopeuloula improvisan entre variedades francesas y rock/jazz. Imprevistos, risas e interactividad para un espectáculo a la americana… ¡o casi!
L’événement Le Show qui Must Go On Royan a été mis à jour le 2025-11-04 par Royan Atlantique