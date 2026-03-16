Le show scientifique illusions Le Vaisseau Strasbourg
Le show scientifique illusions Le Vaisseau Strasbourg samedi 11 avril 2026.
Le show scientifique illusions Le Vaisseau
1 bis rue Philippe Dollinger Strasbourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-11 14:30:00
fin : 2026-04-26 15:10:00
Date(s) :
2026-04-11
Plongez dans un spectacle interactif inédit, accompagné par notre équipe de médiation! À travers des expériences ludiques, découvrez comment nos sens nous trompent: illusions visuelles, sonores et corporelles révèlent les secrets de notre perception. Rires, surprises et émerveillement sont garantis!
Intervenant l’équipe de médiation du Vaisseau .
1 bis rue Philippe Dollinger Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est +33 3 69 33 26 69 info@levaisseau.com
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L’événement Le show scientifique illusions Le Vaisseau Strasbourg a été mis à jour le 2026-03-16 par Le Vaisseau