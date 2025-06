Le Siffleur Ecole de Musique de Carquefou Carquefou 27 septembre 2025 20:45

Gratuit : non De 19€ à 29€ Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Accompagné d’un quatuor à cordes, Fred Radix siffle les plus beaux airs de musique classique, de rock et de films. Un spectacle plein d’humour, entre virtuosité et conférence burlesque.Queue-de-pie, noeud papillon et élégance naturelle, Fred Radix redonne ses lettres de noblesse à l’art méconnu du sifflet. De Mozart à Bizet, de Schubert à Satie, des Beatles en passant par Ennio Morricone, le répertoire est enthousiasmant et fédérateur.Sous son allure sérieuse, Le Siffleur à la technicité parfaite se révèle aussi historien à l’humour décalé, ponctuant ses mélodies d’anecdotes et d’anachronismes. Juché sur un promontoire de chef d’orchestre, en permanente interaction avec le public, se jouant de et avec lui, il va jusqu’à tester les capacités vocales de sa chorale d’un soir ! Mais si l’envie de siffler nous vient rapidement, c’est bien lui qui assure le job, avec une maîtrise surprenante.

Ecole de Musique de Carquefou Carquefou 44470

0228222424 https://www.theatre-carquefou.fr/programmation/saison-25-26/spectacle/le-siffleur