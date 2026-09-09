Le Siffleur et son quatuor – Fred Radix et Well Quartet Rue Christian d’Elva Changé

Informations pratiques

Changé

Le Siffleur et son quatuor – Fred Radix et Well Quartet

Rue Christian d’Elva Les Ondines Changé Mayenne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 20:30:00

fin : 2026-11-13 22:00:00

Date(s) :

2026-11-13

Un maestro de la musique sifflée expose son art au grand jour et embarque le public, pour un récital excentrique et burlesque !

Pupitre, baguette de chef et queue de pie : on croit d’abord assister à un très sérieux concerto pour cordes. Mais Fred Radix n’est pas un musicien comme les autres : c’est un siffleur d’exception ! Bien décidé à transmettre sa passion et à faire rayonner cette culture méconnue…

Armé d’autodérision et épaulé d’un quatuor à cordes (le formidable Well quartet), Fred Radix casse les codes de la musique classique et n’hésite pas à mettre le public à l’épreuve. Conférencier déjanté autant qu’interprète virtuose (sifflant de Mozart aux Beatles, de Schubert à Ennio Morricone), il offre un show inclassable et joyeusement foutraque. .

Rue Christian d’Elva Les Ondines Changé 53810 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 53 34 42 saisonculturelle@change53.fr

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English :

A master of whistling music showcases his art in the spotlight and captivates the audience with an eccentric and burlesque recital!

L’événement Le Siffleur et son quatuor – Fred Radix et Well Quartet Changé a été mis à jour le 2026-09-09 par LAVAL TOURISME