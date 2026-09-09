Le Siffleur et son quatuor – Fred Radix et Well Quartet Rue Christian d’Elva Changé
vendredi 13 novembre 2026 · Rue Christian d'Elva · Changé
Informations pratiques
Changé
Le Siffleur et son quatuor – Fred Radix et Well Quartet
Rue Christian d’Elva Les Ondines Changé Mayenne
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 20:30:00
fin : 2026-11-13 22:00:00
Date(s) :
2026-11-13
Un maestro de la musique sifflée expose son art au grand jour et embarque le public, pour un récital excentrique et burlesque !
Pupitre, baguette de chef et queue de pie : on croit d’abord assister à un très sérieux concerto pour cordes. Mais Fred Radix n’est pas un musicien comme les autres : c’est un siffleur d’exception ! Bien décidé à transmettre sa passion et à faire rayonner cette culture méconnue…
Armé d’autodérision et épaulé d’un quatuor à cordes (le formidable Well quartet), Fred Radix casse les codes de la musique classique et n’hésite pas à mettre le public à l’épreuve. Conférencier déjanté autant qu’interprète virtuose (sifflant de Mozart aux Beatles, de Schubert à Ennio Morricone), il offre un show inclassable et joyeusement foutraque. .
Rue Christian d’Elva Les Ondines Changé 53810 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 53 34 42 saisonculturelle@change53.fr
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English :
A master of whistling music showcases his art in the spotlight and captivates the audience with an eccentric and burlesque recital!
L’événement Le Siffleur et son quatuor – Fred Radix et Well Quartet Changé a été mis à jour le 2026-09-09 par LAVAL TOURISME
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