Le Silence dans la Cité L’Entracte Sablé-sur-Sarthe

Le Silence dans la Cité

L’Entracte 16 Rue Saint-Denis Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 16:00:00

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-10 2026-01-11

Après 4 mois de création, La Houlala Compagnie présente avec les habitants de Saint-Exupéry, Montreux, la Chartrie et le Pré et de la Communauté de communes du Pays Sabolien leur nouveau spectacle Le Silence dans la Cité, de Daniel Sangle

C’est l’histoire d’amour secrète entre un garçon et une fille de Bondy, en Seine-Saint-Denis, dans un immeuble promis à la démolition. Entre rêve et musique, amitiés, espoir et difficultés du quotidien, un événement marquant vient bouleverser la vie du quartier. Les médias s’en mêlent, la rumeur enfle, la communauté s’interroge…

Plongez dans l’ambiance des années 90, au cœur d’un quartier populaire, marqué par la diversité, le déracinement, les traditions et la force du vivre-ensemble. .

L’Entracte 16 Rue Saint-Denis Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 80 04 lahoulalacompagnie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After 4 months of creation, La Houlala Compagnie and the residents of Saint-Exupéry, Montreux, la Chartrie et le Pré and the Communauté de communes du Pays Sabolien present their new show: Le Silence dans la Cité, by Daniel Sangle

L’événement Le Silence dans la Cité Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2025-12-18 par CDT72