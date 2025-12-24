LE SILENCE DE LA MER DE JEAN PIERRE MELVILLE, Montpellier
LE SILENCE DE LA MER DE JEAN PIERRE MELVILLE, Montpellier samedi 28 février 2026.
Archives départementales Montpellier Hérault
Début : 2026-02-28
Film de 1949 adapté de la nouvelle de Vercors par Jean-Pierre Melville. Tourné juste après la guerre, ce drame psychologique évoque la rencontre entre un officier allemand et une famille dans la France occupée.
Durée 86 minutes
Tout public Entrée libre et gratuite.
Réservation de places possible dans l’agenda en ligne de Pierresvives. .
