Le silence de nuit Magari LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Le silence de nuit Magari LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur vendredi 17 octobre 2025.

Le silence de nuit Magari

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 20:00:00

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

Qu’est-ce que faire l’expérience de la différence ? Qu’est-ce que vivre de l’autre coté du fossé qui nous sépare de la “ norme “ ? Le système peut rapidement paraître inadapté face au questionnement d’un parent, à la solitude qu’il peut éprouver face à un fonctionnement trop souvent froid et distant. Ce texte est une invitation à chasser les tabous. Les gens ne savent pas toujours comment faire avec la différence, avec le handicap l’incompréhension, la peur de la maladresse, la peur d’avoir des réactions non appropriées crée des barrières qui freinent la rencontre et limite la communication et la reconnaissance des personnes singulières dans leur pleine dimension.

Écrit par Mylène Souyeux et sa fille Yuna Buron, en situation de handicap, Le silence de nuit est leur parcours de résilience, c’est le jaillissement d’un vécu, d’une expérience fondatrice.

Un trio au seuil du Silence. Il nous entraînera dans la vie de Nuit, dans celle de sa Mère, et dans leur Monde. Le texte impose sa partition et la dramaturgie du spectacle, et par là-même, la construction de la musique. Et celle-ci nous nappe, portée pour les mots et par les mots, elle rend possible l’accès à l’invisible. Les pages des scènes de la vie de NUIT et de sa MÈRE se suivent et ne se ressemblent pas, parfois portées par la voix seule, parfois par la musique seule, et toutes les combinatoires possibles sont habilement convoquées sur une palette fine et extrêmement variée.

Ce spectacle est programmé en partenariat avec l’association Le Toy Social Club. La soirée débute avec une présentation de l’association suivie de la représentation.

> Tarifs normal (à partir de 14 ans) 10€, réduit (de 3 à 13 ans inclus + étudiant) 7€,(pour les moins de 3 ans offert). .

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38 maisonvallee@luz.org

English :

What does it mean to experience difference? What does it mean to live on the other side of the gap that separates us from the norm ? The system can quickly seem inadequate when faced with a parent?s questions, and the loneliness he or she may feel in the face of an operation that is all too often cold and distant. This text is an invitation to dispel taboos. People don’t always know how to deal with difference, with disability: incomprehension, fear of clumsiness, fear of inappropriate reactions create barriers that hinder encounters and limit communication and recognition of singular people in their full dimension.

Written by Mylène Souyeux and her daughter Yuna Buron, both disabled, Le silence de nuit is their journey of resilience, the outpouring of a life experience, a founding experience.

A trio on the threshold of Silence. It takes us into Nuit’s life, her Mother’s life and their world. The text imposes its score and the dramaturgy of the show, and thus the construction of the music. And the music weaves around us, carried by the words and through the words, making it possible to access the invisible. The pages of scenes from the life of NUIT and her MOTHER follow one another, sometimes carried by the voice alone, sometimes by the music alone, and all possible combinations are skilfully summoned on a fine and extremely varied palette.

This show is programmed in partnership with Le Toy Social Club. The evening begins with a presentation of the association, followed by the performance.

German :

Was bedeutet es, Andersartigkeit zu erfahren? Was bedeutet es, auf der anderen Seite des Grabens zu leben, der uns von der Norm trennt? Das System kann schnell unangemessen erscheinen angesichts der Fragen eines Elternteils, der Einsamkeit, die er angesichts einer allzu oft kalten und distanzierten Funktionsweise empfinden kann. Dieser Text ist eine Einladung, Tabus zu vertreiben. Die Menschen wissen nicht immer, wie sie mit dem Unterschied, mit der Behinderung umgehen sollen: Unverständnis, Angst vor Ungeschicklichkeit, Angst vor unangemessenen Reaktionen schaffen Barrieren, die die Begegnung bremsen und die Kommunikation und die Anerkennung der einzigartigen Personen in ihrer vollen Dimension einschränken.

Das Buch Le silence de nuit wurde von Mylène Souyeux und ihrer Tochter Yuna Buron mit Behinderung geschrieben.

Ein Trio an der Schwelle der Stille. Es wird uns in das Leben von Nuit, in das ihrer Mutter und in ihre Welt entführen. Der Text gibt seine Partitur und die Dramaturgie des Stücks vor, und damit auch den Aufbau der Musik. Und diese legt sich über uns, getragen für die Worte und durch die Worte, ermöglicht sie den Zugang zum Unsichtbaren. Die Seiten der Szenen aus dem Leben von NUIT und ihrer MUTTER folgen aufeinander und gleichen sich nicht, manchmal nur von der Stimme getragen, manchmal nur von der Musik, und alle möglichen Kombinationen werden auf einer feinen und äußerst vielfältigen Palette geschickt herangezogen.

Diese Aufführung wird in Partnerschaft mit dem Verein Le Toy Social Club programmiert. Der Abend beginnt mit einer Vorstellung des Vereins, gefolgt von der Aufführung.

Italiano :

Cosa significa vivere la differenza? Cosa significa vivere dall’altra parte del divario che ci separa dalla norma ? Il sistema può rapidamente sembrare inadeguato di fronte alle domande dei genitori e alla solitudine che possono provare di fronte a un sistema troppo spesso freddo e distante. Questo testo è un invito a sfatare i tabù. Non sempre si sa come affrontare la differenza, la disabilità: l’incomprensione, la paura della goffaggine, il timore di avere reazioni inappropriate creano barriere che rallentano l’incontro e limitano la comunicazione e il riconoscimento delle persone uniche nella loro piena dimensione.

Scritto da Mylène Souyeux e da sua figlia Yuna Buron, entrambe disabili, Le silence de nuit è il loro viaggio di resilienza, lo sfogo di un’esperienza di vita, un’esperienza fondante.

Un trio sulla soglia del silenzio. Ci porta nella vita di Nuit, in quella di sua madre e nel loro mondo. Il testo impone la sua partitura e la drammaturgia dello spettacolo, e con essa la costruzione della musica. E la musica ci investe, trasportata dalle parole e attraverso le parole, dandoci accesso all’invisibile. Le pagine di scene della vita di NUIT e di sua MADRE si susseguono e non si assomigliano mai, a volte trasportate dalla sola voce, a volte dalla sola musica, e ogni possibile combinazione è abilmente evocata su una tavolozza fine ed estremamente varia.

Questo spettacolo è programmato in collaborazione con Le Toy Social Club. La serata inizia con la presentazione dell’associazione, seguita dallo spettacolo.

Espanol :

¿Qué significa experimentar la diferencia? ¿Qué significa vivir al otro lado de la brecha que nos separa de la norma ? El sistema puede parecer rápidamente inadecuado ante las preguntas de los padres y la soledad que pueden sentir ante un sistema demasiado a menudo frío y distante. Este texto es una invitación a disipar tabúes. La gente no siempre sabe cómo enfrentarse a la diferencia, a la discapacidad: la incomprensión, el miedo a la torpeza, el temor a tener reacciones inadecuadas crean barreras que ralentizan los encuentros y limitan la comunicación y el reconocimiento de las personas únicas en toda su dimensión.

Escrito por Mylène Souyeux y su hija Yuna Buron, ambas discapacitadas, Le silence de nuit es su viaje de resiliencia, el desahogo de una experiencia vital, una experiencia fundadora.

Un trío en el umbral del Silencio. Nos introduce en la vida de Nuit, en la de su madre y en su mundo. El texto impone su partitura y la dramaturgia del espectáculo, y con ella la construcción de la música. Y la música nos baña, llevada por las palabras y a través de las palabras, dándonos acceso a lo invisible. Las páginas de escenas de la vida de NUIT y de su MADRE se suceden y nunca se parecen, a veces llevadas sólo por la voz, a veces sólo por la música, y todas las combinaciones posibles son hábilmente conjuradas en una paleta fina y extremadamente variada.

Este espectáculo está programado en colaboración con Le Toy Social Club. La velada comienza con la presentación de la asociación, seguida de la representación.

L’événement Le silence de nuit Magari Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2025-10-07 par OT de Luz St Sauveur|CDT65