Le Silence des champignons Tactus Rouen

Le Silence des champignons Tactus

Place des arts Rouen Seine-Maritime

Début : 2026-01-31 16:00:00

fin : 2026-01-31 16:30:00

2026-01-31 2026-02-04

À partir de 3 ans

Durée 30 min, sans entracte

Une balade poétique et sonore au cœur d’un sous-bois où les percussions murmurent le souffle du vivant inspirées par l’univers sensible de John Cage.

Dans cette promenade à pas feutrés, les percussions deviennent souffle de la terre et les objets s’animent comme par magie. Le Silence des champignons est une invitation à ralentir, à observer et écouter la nature. Inspiré par l’univers singulier du compositeur américain John Cage, ce spectacle mêle théâtre d’objets, poésie du vivant et puissance discrète de la matière sonore. Cage remarquait avec amusement que dans le dictionnaire anglais, Mushroomsuit Music: hasard lexical ou évidence souterraine ? Un moment suspendu, entre contemplation et émerveillement.

– Atelier parents/enfants, samedi 31 jan. 14h et mercredi 4 fév. 14h .

Place des arts Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 74 78 billetterie@oonr.fr

