Le silence des oiseaux LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Le silence des oiseaux

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 16:00:00

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Compagnie Nansouk.

Une Ode à la nature qui donne envie de lever le nez… des écrans de Télé ! Le royaume de Millefeuille compte plus d’arbres que d’habitants, jusqu’à un matin d’automne, où fatigués de ramasser les feuilles, les habitants ont posé leur râteau, leur décision était prise Il n’y avait plus qu’à couper les arbres . Ravis de trouver le repos, ils prirent place devant leur télévision et ne sortirent plus de chez eux. Mais un jour les télés se brouillèrent. Tout le village sortit en criant. Que se passe t-il ?! Les oiseaux étaient de retour, perchés, non pas sur les arbres disparus, mais sur les antennes de télévision. Un chant magnifique s’éleva et tous se mirent à écouter le grand concert des oiseaux. Finis les écrans ! Ils décidèrent alors de replanter des arbres. Depuis, à Millefeuille, hommes et oiseaux chantent à tue-tête.

> À partir de 3 ans.

> Salle de spectacle.

> Tarifs adulte à partir de 14 ans 10,00 €, réduit de 3 à 13 ans inclus + étudiant 7,00 €, offert pour les moins de 3 ans.

.

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38 marie.lay@luz.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Compagnie Nansouk.

An ode to nature that makes you want to look up from your TV screens! The kingdom of Millefeuille has more trees than inhabitants, until one autumn morning, when tired of raking up the leaves, the inhabitants put down their rakes, their decision made: All we had to do was cut down the trees . Delighted to find rest, they sat down in front of their televisions and never left their homes. But one day, the TVs began to blur. The whole village came out shouting. What’s going on? The birds had returned, perched not on the trees that had disappeared, but on the TV aerials. A magnificent song was heard, and everyone began to listen to the great bird concert. No more screens! They decided to replant trees. Since then, in Millefeuille, people and birds have been singing at the top of their voices.

> From age 3.

> Performance hall.

> Prices: adults aged 14 and over 10.00 ?, concessions from 3 to 13 + students 7.00 ?, free for children under 3.

L’événement Le silence des oiseaux Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-01-12 par OT de Luz St Sauveur|CDT65