Le silence des oiseaux RDV Nature du 64 Tourbière de l’Auga Louvie-Juzon

Le silence des oiseaux RDV Nature du 64

Tourbière de l’Auga Route de Lourdes Louvie-Juzon Pyrénées-Atlantiques

L’éco-acousticien Jean-Pierre Grodébet propose un voyage poéticomique dans les paysages sonores des Pyrénées. Après avoir traversé la Terre à capter et traduire le chant du monde, il se retrouve au chômage climatique ! Depuis la 6ᵉ extinction, ce chant est devenu silence…

Prévoir un petit coussin ou un tapis de sol, 350m à faire à pied entre le parking et la maison de l’AUGA. Accès spécifique sur demande.

Inscriptions et renseignements CPIE Béarn 05 59 36 28 98 cpiebearn@gmail.com .

Tourbière de l’Auga Route de Lourdes Louvie-Juzon 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 36 28 98 cpibearn@gmail.com

