Le silence des oiseaux RDV Nature du 64 Tourbière de l’Auga Louvie-Juzon samedi 27 septembre 2025.
Tourbière de l’Auga Route de Lourdes Louvie-Juzon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – 6 EUR
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
2025-09-27
L’éco-acousticien Jean-Pierre Grodébet propose un voyage poéticomique dans les paysages sonores des Pyrénées. Après avoir traversé la Terre à capter et traduire le chant du monde, il se retrouve au chômage climatique ! Depuis la 6ᵉ extinction, ce chant est devenu silence…
Prévoir un petit coussin ou un tapis de sol, 350m à faire à pied entre le parking et la maison de l’AUGA. Accès spécifique sur demande.
Inscriptions et renseignements CPIE Béarn 05 59 36 28 98 cpiebearn@gmail.com .
Tourbière de l’Auga Route de Lourdes Louvie-Juzon 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 36 28 98 cpibearn@gmail.com
