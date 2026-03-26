LE SILENCE M’A DIT… Rue du Four Mollet Auray

LE SILENCE M’A DIT…

Rue du Four Mollet Chapelle du Saint-Esprit Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 11:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

LE SILENCE M’A DIT…

Le SILENCE est généralement défini par une absence de bruit et de sons.

Dans la communication orale, il peut signifier l’accord, le désaccord, l’écoute ou la réflexion.

Élément abstrait, on peut le traduire par des mots tels que blackout, secret, censure, mort, réserve, sommeil, bouderie, calme, paix…

Il peut être angoissant, écrasant, douloureux, bref, brusque, dédaigneux… mais aussi approbateur, complice, réconfortant, enveloppant, complet, entre deux…

Et parfois, c’est un handicap invisible imposé par la nature ou les accidents de la vie, qui affecte considérablement le quotidien des personnes sourdes ou malentendantes.

Pour cette exposition à l’initiative d’une artiste malentendante, 27 artistes interprètent ce que le SILENCE nous dit pour sensibiliser adultes et enfants entendants au monde des malentendants et des sourds par le biais de l’ART.

Les artistes interprètent le monde du silence, le visible et l’invisible, sous toutes ses formes en mêlant peinture, installations, céramique, sculpture, photographie, poésie, danse, pour retranscrire émotion, méditation, atmosphère, imaginaire, ressenti, mouvement…

Aux œuvres des artistes, s’ajoutent conférence, séances de contes, puzzle à venir construire en famille et un court-métrage d’une création chorégraphique, autant de temps forts qui ponctuent l’exposition pendant toute sa durée.

LES TEMPS FORTS

• Samedi 4 avril à 14h30 Lecture de poésie par Philippe Correc

• 3 samedis 11, 18 et 25 avril à 15h15 Contes avec Les Conteurs du Golfe

• Dimanche 12 avril 2026 à 14h Projection d’un court métrage dansé de la Compagnie VIBRA-SONS Chorégraphie Gwenn Prigent Le Hay

• Dimanche 12 avril 2026 à 14h30 Conférence de Ely’Ondre, artiste malentendante avec interprète LSF

• Les 4, 10, 11, 17, 18, 24 et 25 avril à 17h Projection d’un court métrage dansé de la Compagnie VIBRA-SONS Chorégraphie Gwenn Prigent Le Hay

• Pendant toute la durée de l’exposition Puzzle de Jean-Pierre Dupuich pour petits et grands

LES ARTISTES

Mick ABBOTT Thierry BERRIER Aurélia BOISSON Marie-Hélène BOURQUIN Martine CASTELEYN Krystyna CHARLOT-GROSZ Philippe CORREC Françoise DUPRAT Jean-Pierre DUPUICH Danielle GABY Marie-Laure GAUCHERY Cécile GHESQUIÈRE Annie GIMENO Jean-Marc LE JEUNE Élisabeth LE YONDRE (Ely’Ondre) Sarra MONJAL Pascal PASQUIER Claire PENDÉLIO Élise PEZZIN Marie-Catherine PUGET Isabelle SIMON Jean-Marc SIMON Laurence THOMAS Nathalie TIEULIÉRES François WEIGEL Véronique WIBAUX Cédric WITTEBOLLE

BON À SAVOIR

Chapelle du Saint-Esprit Place du Four Mollet 56400 AURAY

Du 4 au 26 avril 2026 entrée libre tous les jours de 11h à 18h

-Vernissage et rencontre conviviale avec les artistes vendredi 3 avril à 18h30

– Exposition organisée par APA Artistes du Pays d’Auray en partenariat avec la ville d’Auray et le Centre culturel Athéna, avec le soutien de Carrefour Market de Baden et de Géant des Beaux-Arts.

Du samedi 04 avril au dimanche 26 avril

– De 11h00 à 18h00

-Chapelle du Saint-Esprit Place du Four-Mollet , 56400 Auray .

Rue du Four Mollet Chapelle du Saint-Esprit Auray 56400 Morbihan Bretagne

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L’événement LE SILENCE M’A DIT… Auray a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon