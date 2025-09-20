Le site de Kernansquillec Plounévez-Moëdec

Site de Kernansquillec Plounévez-Moëdec Côtes-d'Armor

2025-09-20

2025-09-21

2025-09-20

Durant plus de 70 ans, cet espace bordant la rivière du Léguer, a été noyé sous les eaux. L’ancien barrage de Kernansquillec a été construit de 1920 à 1922, par la famille Vallée, pour alimenter les papeteries du même nom, situées 3 km en amont. Il fut le premier barrage à voûtes multiples construits en Bretagne et un des tout premiers en France. Sa démolition, également une première en France sur une rivière à saumons, a permis au paysage englouti de refaire surface.

En accès libre. .

Site de Kernansquillec Plounévez-Moëdec 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70

