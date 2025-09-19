Le site de la lainière d’hier à aujourd’hui La Maison du Projet de la Lainière Roubaix

Le site de la lainière d'hier à aujourd'hui La Maison du Projet de la Lainière Roubaix vendredi 19 septembre 2025.

2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T12:00:00

2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

» Le site de la Lainière d’hier à aujourd’hui » dans le cadre des JEP 2025 par l’Association Les Amis de la Lainière et du Textile.

L’exposition retrace l’histoire de la plus emblématique des entreprises textiles « la Lainière de Roubaix ». Ce géant de l’industrie française, connu dans le monde entier grâce aux Laines du Pingouin, était une véritable ville dans la ville. La Lainière de Roubaix fut fondée en 1911 par Jean Prouvost, petit-fils du fondateur du Peignage Amédée Prouvost.

La Maison du Projet de la Lainière 151 Rue d’Oran – 59150 Wattrelos Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Situé sur le site de la Lainiere de Roubaix. Parking rue du Stade / Métro ligne 2 ou tramway T, arrêt Eurotéléport puis bus 15, arrêt La Vigne ou métro ligne 2, arrêt Gare Jean Lebas puis bus CIT5, arrêt Pn Cartigny

