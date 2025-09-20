Le site d’Espeyran: Architectures des XIX ème et XX ème siècle en dialogue. Château d’Espeyran Saint-Gilles

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Le Château d’Espeyran vous propose une exposition sur la construction du Centre d’Archives des microfilms, des visites guidées du Château ainsi qu’une présentation du travail des artistes en résidence Claire Schneider, Marielle Dormoy, Suzy Lelièvre et Frédéric Dumond.

« Tisser la nature » par Claire Schneider

Ma création s’inspire essentiellement de la matière et de ma rencontre avec le vivant, humain et non humain. La nature m’est une source d’inspiration sans limites. J’y puise une pluralité inouïe de formes, de couleurs et de matières. Je m’y abreuve comme à une source d’abondances. Le questionnement du prendre soin de la biodiversité ne cesse d’interpeller ma création. Je m’emploie, dans mon travail, à utiliser des fibres et des teintures naturelles ou des matières de récupération de toute provenance. Je voudrais expérimenter le végétal comme une matière à tisser : ses formes, ses structures, ses touchers, ses mutations. Le Château d’Espeyran, son projet et son parc de 13 hectares, sont une source d’inspiration et de collecte de matériaux à l’infini – aiguilles de pins, graminées, fleurs, écorces… Un monde végétal à explorer : appréhender ses ressources, les tisser, sublimer leurs richesses. Mon propos est de relier le site du parc d’Espeyran aux espaces environnants où poussent les cannes des marais, les sarments de vignes, les tiges des céréales… Je souhaite poser un geste artistique sensible qui participe à l’Obligation Réelle Environnementale dans laquelle le Château d’Espeyran est engagé.

Exposition Marielle Dormoy

Les animaux, les végétaux, les humains sont visionnaires. Tous s’interpénètrent et transfèrent leurs aptitudes. Les rêves, les mythes, les contes, les traces glissent sur la matière, dans les mots. Il y a le sauvage, le sacré, un appel de l’invisible, la présence du monde intérieur, l’organique.

Je propose une série de réalisations et d’installations autour et dans certains arbres du parc.

Des sculptures déposées dans un creux, sur une souche haute, des peintures sur panneaux de bois découpés reliées ou non à l’entrebâillement de l’arbre, des liens de cuir autour de troncs.

Partage équitable entre Organe et Organique, des liens se génèrent entre l’humain et le végétal.

« Germination la terre parle » Frédéric Dumond

Moment Provençal : Patrimoine immatériel. Récits et contes dans la langue provençale.

Chaque être végétal écrit une lettre, ou peut-être un mot (selon son ampleur) : de haie en haie croît et se forme d’années en années le poème jardinier.

C’est quelque chose qui s’inscrit ainsi dans la durée, naît de la terre, une oeuvre qui sert de refuge aux oiseaux et aux insectes, dont les troncs et/ou les branches sont mises en forme par torsion douce au moment de la croissance, par ligatures, par jonction de branches, de manière à former les lettres et les mots.

au fur et à mesure du temps, la pousse en rend moins lisibles certaines parties, comme si le poème se fait oublier dans la croissance même de la haie, peut-être, quand les essences ne sont pas caduques, la lisibilité sera meilleure en fin d’automne, en hiver, au début du printemps, et après chaque taille

Il y aurait donc jeu entre lisibilité et invisibilité partielle, par là-même se créerait une légende d’un texte autrefois écrit par les plantes…

Le site d'Espeyran, comme l'ont montré les dernières fouilles archéologiques, était habité par les Grecs dès le VIe siècle avant notre ère. Au Moyen Âge, Espeyran devient un village de l'abbaye de Saint-Gilles, au sein duquel les abbés possédaient, jusqu'à la Révolution, une résidence d'été au milieu des bois. Le domaine d'Espeyran devient bien national, acquis en 1791 par Guillaume Sabatier, membre d'une famille de grands commerçants et d'hommes d'affaires de Montpellier. Ce dernier le lègue à sa sœur, Marie, qui elle-même le lègue à son neveu Félix. En 1818, le domaine est hérité par Frédéric Sabatier, qui en fait une ferme moderne. Il aménage le parc, en ayant le souci d'y introduire des essences variées et innovantes. Son fils, Guillaume, est en charge du domaine à partir de 1864 et entreprend de grands travaux dans les années 1880, donnant au château son aspect actuel. En 1963, Guy Sabatier lègue le domaine d'Espeyran à l'État, qui le place alors sous la tutelle du Ministère de la Culture (Archives de France).

À 5 km du centre de la ville de Saint-Gilles, le château d'Espeyran propose un site culturel et naturel d'une grande diversité et d'une grande valeur : un parc paysager, aux confins du territoire agricole de la Costière, surplombe les zones marécageuses de la Camargue Gardoise et plus particulièrement de l'étang du Scamandre, un château du XIXe siècle et l'ensemble de son mobilier, un patrimoine équestre, un champ archéologique et enfin le Centre national de conservation d'archives microfilmées et numérisées des Archives de France.

