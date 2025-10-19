Le Site du Régourdou fête Halloween Montignac-Lascaux

Venez résoudre un mystère vieux de plusieurs siècles, et briser le sortilège qui s’abat sur Montignac.

(Jeu de piste pour les enfants pendant la visite)

Régourdou Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 81 23

English : Le Site du Régourdou fête Halloween

Come and solve a centuries-old mystery, and break the spell over Montignac.

(Scavenger hunt for children during the visit)

German : Le Site du Régourdou fête Halloween

Lösen Sie ein jahrhundertealtes Geheimnis und brechen Sie den Zauber, der auf Montignac lastet.

(Schnitzeljagd für Kinder während der Besichtigung)

Italiano :

Venite a risolvere un mistero secolare e a rompere l’incantesimo che si è abbattuto su Montignac.

(Caccia al tesoro per i bambini durante la visita)

Espanol : Le Site du Régourdou fête Halloween

Venga a resolver un misterio secular y rompa el hechizo que se cierne sobre Montignac.

(Búsqueda del tesoro para niños durante la visita)

