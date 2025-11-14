Le site exceptionnel de la forêt de Saou Salle Foyer JJ Coupon Buis-les-Baronnies

Le site exceptionnel de la forêt de Saou

Salle Foyer JJ Coupon Rue du Grand jardin Buis-les-Baronnies Drôme

Début : 2025-11-14 15:00:00

fin : 2025-11-14

2025-11-14

Une conférence lors de laquelle divers angles de ce site exceptionnel seront abordés géologie, hydrologie, faune & flore, histoire du Néolithique à la gestion du site aujourd’hui.

Salle Foyer JJ Coupon Rue du Grand jardin Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 19 41 phcb26@gmail.com

English :

The conference will cover various aspects of this exceptional site: geology, hydrology, flora & fauna, history from the Neolithic to site management today.

German :

Eine Konferenz, bei der verschiedene Aspekte dieses außergewöhnlichen Ortes behandelt werden: Geologie, Hydrologie, Fauna & Flora, Geschichte vom Neolithikum bis zur heutigen Verwaltung des Ortes.

Italiano :

La conferenza analizzerà questo sito eccezionale da diversi punti di vista: geologia, idrologia, flora e fauna, storia dal Neolitico alla gestione odierna del sito.

Espanol :

Esta conferencia examinará este excepcional yacimiento desde diversos ángulos: geología, hidrología, flora y fauna, historia desde el Neolítico hasta la gestión del yacimiento en la actualidad.

