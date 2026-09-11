« Le sixième, vous avez dit usines ?… », Place du Maréchal Lyautey Lyon VIème, Lyon

Informations pratiques

« Le sixième, vous avez dit usines ?… » Dimanche 20 septembre, 14h00 Place du Maréchal Lyautey Lyon VIème Rhône

10€, demi tarif pour les adolescents, gratuit pour les enfants – règlement, espèces ou chèque, avant le départ du parcours – pas de paiement en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Le VI° arrondissement de Lyon affiche une image de quartier résidentiel. On peine à l’imaginer hérissé de cheminées d’usines !… Pourtant des entreprises mondialement connues y firent leurs premiers pas. Et contrairement à une idée reçue elle étaient loin d’être toutes implantées à Bellecombe. Au fil de ce parcours commenté nous découvrirons de nombreux bâtiments qui furent autrefois sièges d’entreprises et parfois aussi lieux de production. Certains ont aujourd’hui acquis une nouvelle destinée. La pioche du démolisseur a hélas beaucoup anéanti des oeuvres d’architectes réputés. Mais nous aurons toutefois l’agréable surprise de constater que derrière des constructions récentes se dissimulent parfois des vestiges d’usines dont nous évoquerons l’histoire.

Départ du parcours à 14h place du Maréchal Lyautey face au Café du Pond

La réservation est possible car elle garantit votre participation mais elle n’est pas obligatoire.

Place du Maréchal Lyautey Lyon VIème Place du Maréchal Lyautey 69006 Lyon Lyon 69006 Les Brotteaux Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.parcoursdhistoire.com »}]

Le VI° arrondissement de Lyon affiche une image de quartier résidentiel. On peine à l’imaginer hérissé de cheminées d’usines !… Pourtant des entreprises mondialement connues y firent leurs premiers…

©Chantal Jane Buisson