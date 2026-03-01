Le ski de randonnée en station projection et rencontre avec un pisteur Bar à bière Brasserie d’Oé Aussois

Le ski de randonnée en station projection et rencontre avec un pisteur

Bar à bière Brasserie d’Oé 9 rue de l’Artisanat Aussois Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-09 20:30:00

fin : 2026-03-09 21:30:00

Date(s) :

2026-03-09

Ce film pédagogique s’adresse aux licenciés FFME mais également à l’ensemble des pratiquants du ski de randonnée. Que vous soyez débutants ou confirmés, venez échanger sur les bonnes pratiques de ce sport qui séduit de plus en plus d’entre vous.

.

Bar à bière Brasserie d’Oé 9 rue de l’Artisanat Aussois 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 20 30 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Screening-meeting La Voix des Glaciers season 3

This educational film is aimed not only at FFME members, but also at all ski touring enthusiasts. Whether you’re a beginner or an experienced skier, we’d love to hear from you about the best practices in this sport, which is attracting more and more of you.

L’événement Le ski de randonnée en station projection et rencontre avec un pisteur Aussois a été mis à jour le 2026-03-04 par Haute Maurienne Vanoise Tourisme