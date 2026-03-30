Le ski joue les prolongations jusqu’au 10 avril Les Orres
Le ski joue les prolongations jusqu’au 10 avril Les Orres dimanche 5 avril 2026.
Le ski joue les prolongations jusqu’au 10 avril
Les orres 1650 & 1800 Les Orres Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-05
Si nous fêtons la fin de la saison avec le Closing Hiver samedi 4 avril 2026, le ski joue les prolongations la station reste ouverte jusqu’au 10 avril.
Une occasion à ne pas manquer pour ceux qui veulent profiter des pistes jusqu’au bout de l’hiver !
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Les orres 1650 & 1800 Les Orres 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 44 01 61 ot.accueil@lesorres.com
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English : Skiing is extended until April 10
While we celebrate the end of the season with the Winter Closing on Saturday, April 4, 2026, skiing continues: the resort remains open until April 10.
A not-to-be-missed opportunity for those who want to enjoy the slopes until the very end of winter!
L’événement Le ski joue les prolongations jusqu’au 10 avril Les Orres a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme des Orres
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