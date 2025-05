Le SlipFest #2 – Réveille le beauf qui est en toi ! – Jardin méditerranéen de Pontpierre La Carrière Saint-Herblain, 25 mai 2025 12:00, Saint-Herblain.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-25 12:00 – 22:00

Gratuit : non Entrée libre Tout public, En famille

Le Slipfest revient pour une deuxième édition encore plus folle, et cette fois sur deux jours :Samedi 24 mai 2025 de 12h à 23h et dimanche 25 mai 2025 de 12h à 22h Au programme : des concerts, des jeux débiles, des concours absurdes et une ambiance qui frôle le génie… ou la folie. Le tout en accès libre ! Festival décalé, familial et totalement hors du temps. Respect et tolérance obligatoires, mais les tenues de mauvais goût sont vivement encouragées. Consultez le programme complet sur la page facebook de l’événement. Rendez-vous à la Guinguette streetfood les Nantais, située dans le Parc de la Carrière à St-Herblain.

Jardin méditerranéen de Pontpierre La Carrière Bourg Saint-Herblain 44800