Le Soir des Ombres, une expérience singulière et poétique à Fère-en-Tardenois. Fère-en-Tardenois

Fère-en-Tardenois

12 juillet 2025 22:00:00

2025-07-12

La compagnie Chamane présente un spectacle nocturne unique intitulé Le Soir des Ombres. Mêlant théâtre visuel, lumières, sons et sensations, ce spectacle propose un voyage onirique entre réel et imaginaire, où les ombres prennent vie pour raconter une histoire qui touche à l’universel.

Dans une mise en scène enveloppante et immersive, les spectateurs seront guidés à travers un espace tenu secret jusqu’à quelques jours avant l’événement, renforçant l’aspect mystérieux et intimiste de cette performance hors du commun.

Réservation obligatoire au 03.23.82.20.44 contact@ville-ferentardenois.com

(Lieu communiqué ultérieurement à chaque inscrit.)

Fère-en-Tardenois 02130 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 82 20 44 contact@ville-ferentardenois.com

