Le solaire photovoltaïque démêler le vrai du faux ! Salle des fêtes Tulette

Le solaire photovoltaïque démêler le vrai du faux !

Salle des fêtes Route de Bouchet Tulette Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04 18:30:00

fin : 2025-12-04 20:00:00

Date(s) :

2025-12-04

La communauté de communes Drôme Sud Provence, en partenariat avec l’association CEDER, vous invite à une réunion publique d’information pour tout savoir sur l’énergie photovoltaïque et ses possibilités.

Salle des fêtes Route de Bouchet Tulette 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 63 02 secretariat@ccdsp.fr

English :

The communauté de communes Drôme Sud Provence, in partnership with the CEDER association, invites you to a public information meeting to find out all about photovoltaic energy and its possibilities.

German :

Die Communauté de communes Drôme Sud Provence lädt Sie in Zusammenarbeit mit dem Verein CEDER zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung ein, um alles über Photovoltaik und ihre Möglichkeiten zu erfahren.

Italiano :

La Comunità dei Comuni della Drôme Sud Provence, in collaborazione con l’associazione CEDER, vi invita a un incontro pubblico di informazione per conoscere l’energia fotovoltaica e le sue possibilità.

Espanol :

La Mancomunidad de Municipios de Drôme Sud Provence, en colaboración con la asociación CEDER, le invita a una reunión pública de información para conocer la energía fotovoltaica y sus posibilidades.

