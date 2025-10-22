Le soleil a rendez-vous avec la lune Musée départemental Arles antique Arles
Le soleil a rendez-vous avec la lune Musée départemental Arles antique Arles mercredi 22 octobre 2025.
Le soleil a rendez-vous avec la lune
Mercredi 22 octobre 2025 de 10h30 à 11h30. Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22 10:30:00
fin : 2025-10-22 11:30:00
Date(s) :
2025-10-22
La mythologie romaine, à travers les objets archéologiques, n’aura plus de secret pour les enfants.
Cette visites est enrichie d’un livret.
PARTIE 1
Qui est le dieu du ciel ? D’où viennent les nuages ? Et le vent ? Pourquoi le soleil se lève-t-il et se couche-t-il ?Venez découvrir les histoires mythologiques qui répondent à ces questions. .
Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 51 03 info.mdaa@departement13.fr
English :
Roman mythology, through archaeological objects, will hold no more secrets for children.
This tour includes a booklet.
German :
Die römische Mythologie wird anhand von archäologischen Objekten kein Geheimnis mehr für die Kinder sein.
Diese Tour ist mit einem Begleitheft angereichert.
Italiano :
La mitologia romana, attraverso gli oggetti archeologici, non avrà più segreti per i bambini.
Questa visita è accompagnata da un libretto.
Espanol :
La mitología romana, a través de objetos arqueológicos, dejará de tener secretos para los niños.
Esta visita va acompañada de un folleto.
L’événement Le soleil a rendez-vous avec la lune Arles a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme d’Arles