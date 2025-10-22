Le soleil a rendez-vous avec la lune Musée départemental Arles antique Arles

Le soleil a rendez-vous avec la lune

Le soleil a rendez-vous avec la lune

Mercredi 22 octobre 2025 de 10h30 à 11h30.

Musée départemental Arles antique
Avenue Jean Monnet
Arles
Bouches-du-Rhône

La mythologie romaine, à travers les objets archéologiques, n’aura plus de secret pour les enfants.

Cette visites est enrichie d’un livret.

Qui est le dieu du ciel ? D’où viennent les nuages ? Et le vent ? Pourquoi le soleil se lève-t-il et se couche-t-il ?Venez découvrir les histoires mythologiques qui répondent à ces questions. .

Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 51 03 info.mdaa@departement13.fr

English :

Roman mythology, through archaeological objects, will hold no more secrets for children.

This tour includes a booklet.

German :

Die römische Mythologie wird anhand von archäologischen Objekten kein Geheimnis mehr für die Kinder sein.

Diese Tour ist mit einem Begleitheft angereichert.

Italiano :

La mitologia romana, attraverso gli oggetti archeologici, non avrà più segreti per i bambini.

Questa visita è accompagnata da un libretto.

Espanol :

La mitología romana, a través de objetos arqueológicos, dejará de tener secretos para los niños.

Esta visita va acompañada de un folleto.

