Le soleil du Brésil à Landévennec Landévennec
Le soleil du Brésil à Landévennec Landévennec samedi 24 janvier 2026.
Le soleil du Brésil à Landévennec
Landévennec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 20:30:00
fin : 2026-01-24 22:30:00
Date(s) :
2026-01-24
Ambiance brésilienne… Samba, bossa Nova… Nina et Simone nous feront voyager au soleil du Brésil .
Landévennec 29560 Finistère Bretagne +33 6 08 47 62 38
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Le soleil du Brésil à Landévennec Landévennec a été mis à jour le 2026-01-20 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime