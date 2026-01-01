Le soleil du Brésil à Landévennec

Landévennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 20:30:00

fin : 2026-01-24 22:30:00

Date(s) :

2026-01-24

Ambiance brésilienne… Samba, bossa Nova… Nina et Simone nous feront voyager au soleil du Brésil .

Landévennec 29560 Finistère Bretagne +33 6 08 47 62 38

