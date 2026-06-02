Le Soleil se lève aussi pour les cassos, Les ateliers Frappaz, Villeurbanne

Le Soleil se lève aussi pour les cassos Dimanche 21 juin, 20h00 Les ateliers Frappaz Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T20:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:10:00+02:00

Fin : 2026-06-21T20:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:10:00+02:00

Écrit par Laurène Marx, composé par Rok&Dudu, ce concert est un cri poétique et politique, une fresque de mots brûlants et de rythmes viscéraux. Il en émane quelque chose de beau, percutant et délicat. L’écriture est puissante, l’interprétation poignante.

Les ateliers Frappaz 16 Rue Docteur Frappaz, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Écrit par Laurène Marx, composé par Rok&Dudu, ce concert est un cri poétique et politique, une fresque de mots brûlants et de rythmes viscéraux.

© Pauline Le Goff