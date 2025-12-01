Le Soleil se lèvera – Une histoire des luttes sociales Conservatoire Municipal Maurice Ravel PARIS

Direction : William Le Sage – Assistants : Simon Nebout & Anthony Ropp

Au programme :

– Jan van der Roost, Spartacus

– Daniel Weinberger, SubTERRA

– Leonard Bernstein, On the Waterfront

– Franco Cesarini, The King and the Duke (extrait de Huckleberry Finn)

– Danny Elfman, Batman

– Alberto Ginastera, Malambo (extrait de Estancia)

Esclaves, ouvriers, mineurs, immigrés, peuple des rues, paysans… Ce programme raconte les espoirs fous qui ont animé les luttes des plus défavorisés pour l’égalité. La musique se fait ici le témoin des rêves d’un lendemain plus ensoleillé.

Le dimanche 14 décembre 2025

de 16h00 à 17h30

gratuit

Libre participation. Réservation fortement conseillée.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-14T17:00:00+01:00

fin : 2025-12-14T18:30:00+01:00

Date(s) : 2025-12-14T16:00:00+02:00_2025-12-14T17:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Maurice Ravel 67 avenue Edison 75013 PARIS

https://lasirenedeparis.fr/agenda-la-sirene-de-paris/le-soleil-se-levera-conservatoire-maurice-ravel https://www.facebook.com/lasirenedeparis/ https://www.facebook.com/lasirenedeparis/