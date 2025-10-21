Le soleil, une étoile à découvrir Centre Astronomie Saint-Michel-l’Observatoire
Centre Astronomie 748 route du centre astro Saint-Michel-l’Observatoire Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 11 – 11 – EUR
6-16 ans
Début : 2025-10-21 11:00:00
fin : 2025-10-29 12:30:00
2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-24 2025-10-25 2025-10-26 2025-10-28 2025-10-29 2025-10-30 2025-10-31 2025-11-01 2025-11-02 2025-11-08 2025-11-15 2025-12-06 2025-12-13
Venez observer l’activité du Soleil à travers les instruments d’observation du Centre d’Astronomie pour découvrir les caractéristiques et particularités qui en font une étoile exceptionnelle.
Centre Astronomie 748 route du centre astro Saint-Michel-l’Observatoire 04870 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 76 69 69 billetterie.centre.astro@gmail.com
English :
Come and observe the Sun?s activity using the Centre d?Astronomie?s observation instruments, and discover the features and characteristics that make it such an exceptional star.
German :
Beobachten Sie die Aktivität der Sonne mithilfe der Beobachtungsinstrumente des Astronomiezentrums und entdecken Sie die Eigenschaften und Besonderheiten, die die Sonne zu einem außergewöhnlichen Stern machen.
Italiano :
Venite a osservare l’attività del Sole con gli strumenti di osservazione del Centro di Astronomia per scoprire le caratteristiche e le particolarità che lo rendono un astro eccezionale.
Espanol :
Venga a observar la actividad del Sol con los instrumentos de observación del Centro de Astronomía y descubra las características y particularidades que hacen de él una estrella excepcional.
