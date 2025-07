LE SOLHER EN FÊTE Le Soulié

LE SOLHER EN FÊTE Le Soulié dimanche 10 août 2025.

LE SOLHER EN FÊTE

Salle polyvalente Le Soulié Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-10

fin : 2025-08-10

Date(s) :

2025-08-10

A partir de 10h Expositions, vide grenier, oreillettes, tombola, repas traditionnel…

A 17 heures, chorale d’hommes dans l’église « Los Cançonaires »

.

Salle polyvalente Le Soulié 34330 Hérault Occitanie +33 6 89 88 78 57 lesolher@lesolher.fr

English :

From 10 a.m. Exhibitions, garage sale, oreillettes, tombola, traditional meal…

At 5pm, men’s choir in the church: « Los Cançonaires »

German :

Ab 10 Uhr Ausstellungen, Flohmarkt, oreillettes, Tombola, traditionelles Essen…

Um 17 Uhr Männerchor in der Kirche: « Los Cançonaires »

Italiano :

Dalle 10 del mattino, esposizioni, mercatino, oreillettes, tombola, pasto tradizionale…

Alle 17, coro maschile nella chiesa: « Los Cançonaires »

Espanol :

A partir de las 10 h. Exposiciones, venta de garaje, oreillettes, tómbola, comida tradicional…

A las 17 h, coro masculino en la iglesia: « Los Cançonaires »

L’événement LE SOLHER EN FÊTE Le Soulié a été mis à jour le 2025-07-22 par 34 ADT34