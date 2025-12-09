Le solo de Julien Cottereau Théâtre de la rue de belleville Nantes

Le solo de Julien Cottereau 9 et 10 décembre Théâtre de la rue de belleville Loire-Atlantique

payant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-09T20:30:00 – 2025-12-09T21:30:00

Fin : 2025-12-10T20:30:00 – 2025-12-10T21:30:00

Loin d’être seul sur scène, Julien Cottereau compose avec son corps, sa voix et s’harmonise avec les spectateurs. Il aime raconter des histoires avec les gens, pour faire rire, surprendre et faire surgir le merveilleux de l’enfance. Ce clown-mime-bruiteur a tourné pendant 10 ans avec le Cirque du Soleil, et depuis quelques années déjà, il nous fait l’amitié de venir jouer Rue de Belleville.

Molière de la révélation théâtrale avec son spectacle IMAGINE-TOI, Julien Cottereau revient une nouvelle fois nous émerveiller. À vos petits papiers !

Un spectacle de la compagnie de la Liberté

De et avec Julien Cottereau

Théâtre de la rue de belleville 19 rue de Belleville, Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire

