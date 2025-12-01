Le sommeil chez l’enfant, Lieu d’accueil Enfants Parents Le Millepatte Vesoul

Le sommeil chez l’enfant

Lieu d’accueil Enfants Parents Le Millepatte 3 Rue de Barboilloz Vesoul Haute-Saône

Tarif : Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-28 09:30:00

fin : 2025-12-28 11:30:00

Date(s) :

2025-12-28

Informations et échanges à propos du sommeil chez l’enfant, les besoins physiologiques, le rythme et les repères selon les âges, les rituels.. animés par Mme Chantelat et Mme Broussier (puéricultrices PMI) .

