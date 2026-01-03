le sommeil de l’enfant : comment ne pas s’épuiser en tant que parent ? Bibliothèque Drouot Paris

En partenariat avec la CAF, la Bibliothèque Drouot organise un groupe d’échange entre parents le mardi 2 février de 19h à 21h sur le thème du sommeil de l’enfant et de l’épuisement parental avec Madame LEPROVOST.

» Pour l’enfant, le moment du coucher est souvent vécu comme une séparation d’avec ses parents. Il peut alors ressentir un peu d’anxiété et ne pas vouloir dormir seul dans son lit. Il est cependant important que le tout-petit apprenne à gérer cette anxiété et comprenne qu’il est capable de dormir seul. Cet apprentissage l’aidera aussi à se sentir capable de relever d’autres défis.

Une grosse fatigue peut avoir des répercussions sur le comportement (angoisse, stress, agressivité, violence…) et entraîner des situations qui nous échappent. Souvent liée à la privation de sommeil, elle est aussi due aux sollicitations multiples que nous avons. Pour éviter le burn-out parental, il est nécessaire de prendre du recul, de dédramatiser et de se démarquer du regard de l’autre. Un parent n’est pas un super-héros alors, il ne faut pas être trop exigeant avec soi-même. »

Objectif : échanger entre parents avec l’éclairage d’un intervenant expert du domaine pour valoriser et renforcer les capacités éducatives des parents.

Groupe d’échange entre parents sur le thème du sommeil et de l’épuisement parental

Le mardi 10 février 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Public adultes.

Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris

+33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr



