Le Son Audition Publique Les Percussions Morcenx-la-Nouvelle
Le Son Audition Publique Les Percussions Morcenx-la-Nouvelle, le 1 avril 2026.
Le Son Audition Publique Les Percussions
12 place léo bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Découvrez Le Son Audition publique Les Percussions présentée par les élèves du Conservatoire de Musique des Landes ( Antenne Pays Tarusate et Morcenais)
Entrée libre
Découvrez Le Son Audition publique Les Percussions présentée par les élèves du Conservatoire de Musique des Landes ( Antenne Pays Tarusate et Morcenais)
Entrée libre .
12 place léo bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 16 39 mediatheque@paysmorcenais.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le Son Audition Publique Les Percussions
Discover Le Son Public Audition Les Percussions presented by students of the Conservatoire de Musique des Landes (Pays Tarusate et Morcenais branch)
Free admission
L’événement Le Son Audition Publique Les Percussions Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-03-08 par OT Morcenx