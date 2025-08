Rendez-Vous de Thomas Dutronc : Jazz Manouche – Un Harmonica pour Django – Yvonnick Prené album release Le Son de la Terre PARIS 05

Rendez-Vous de Thomas Dutronc : Jazz Manouche – Un Harmonica pour Django – Yvonnick Prené album release Le Son de la Terre PARIS 05 dimanche 7 septembre 2025.

Le harmoniciste français Yvonnick Prené, installé à New York depuis 2007, célèbre la sortie de son nouvel album Un Harmonica pour Django, un hommage personnel à Django Reinhardt. Enregistré à Paris, cet album revisite les grands classiques du jazz manouche avec des arrangements originaux pour harmonica chromatique, un instrument rarement associé à ce style.

Pour ce concert exceptionnel, il sera entouré de trois grands noms de la scène manouche française : Adrien Moignard à la guitare solo, reconnu pour sa virtuosité et son style unique, Mathieu Chatelain à la guitare rythmique, pilier du swing acoustique, et Diego Imbert à la contrebasse, musicien raffiné et collaborateur régulier de Biréli Lagrène.

Le programme inclura des morceaux emblématiques de Django Reinhardt ainsi que quelques surprises, dans un esprit à la fois fidèle à la tradition et résolument moderne. L’interaction entre les musiciens promet un moment de complicité, de swing et d’émotion.

Yvonnick Prené s’est imposé comme l’un des harmonicistes les plus innovants de sa génération. Il a collaboré avec de nombreux artistes internationaux et s’est produit dans des clubs et festivals prestigieux à travers le monde. Il est également le fondateur de la New York Harmonica School et artiste ambassadeur pour la marque Hohner.

Yvonnick Prené : harmonica

Adrein Moignard : guitare

Mathieu Chatelain : guitare

Diego Imbert : contrebasse

Un harmonica, la guitare de Django Reinhardt, une soirée à ne pas manquer pour la sortie de l’album de l’harmoniciste Yvonnick Prené avec le guitariste Adrien Moignard !

Le dimanche 07 septembre 2025

de 18h00 à 20h00

payant Billetterie : 25 EUR Tout public.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05