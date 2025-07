Thomas Curbillon Organ Trio Le Son de la Terre PARIS 05

Dire que Thomas Curbillon a biberonné au son du trio guitare-orgue-batterie est un euphémisme tant les disques de René Thomas avec Eddy Louiss, Kenny Burrell avec Jimmy Smith ou plus récemment Peter Bernstein avec Larry Goldings, tournaient en boucle sur la platine de son père.

Comme à la maison donc et une formation idéale pour le guitariste et chanteur qui revisite avec ce nouveau trio, des compositions de son premier disque « Place Ste Opportune » mais aussi des compositions instrumentales et de toutes nouvelles chansons d’un disque à venir. Avec lui deux musiciens lumineux et indispensables de la scène jazz parisienne : l’organiste Guillaume Naud et le batteur Vincent Frade qui font des merveilles de groove, de joyeux swing, et de poésie.

Thomas Curbillon : guitare & chant

Guillaume Naud : orgue Hammond

Vincent Frade : batterie

Le guitariste et chanteur Thomas Curbillon nous emmène au son de l’orgue pour une balade entre chansons jazz et thèmes groovy.

Le jeudi 25 septembre 2025

de 20h00 à 22h00

payant

25 euros.

Tout public.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05