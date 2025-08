Jody Sternberg – To Eartha With Love Le Son de la Terre PARIS 05

Jody Sternberg – To Eartha With Love Le Son de la Terre PARIS 05 jeudi 23 octobre 2025.

Avec David Lewis à la trompette et à la direction musicale, Cédric Piromalli au piano, Benoît Dunoyer de Segonzac à la contrebasse et Patrick Filleul à la batterie, Jody Sternberg explore le répertoire évocateur et ludique de celle qu’Orson Welles décrivait comme « la femme la plus excitante du monde », mélangeant les langues et les genres musicaux…

Grâce aux arrangements et compositions originales de Jody Sternberg et David Lewis, ce répertoire éclectique devient un véritable voyage musical, à l’image de celle qui a interprété « I Want to Be Evil » et « C’est si bon » mais aussi « Where is my Man », un des tubes de la vague disco.

Dès son arrivée en France, Jody Sternberg est amenée à travailler aux côtés de divers artistes dont la fanfare féminine Les Pepitas, les Marathonians (A Tropical Soul Adventure), Juan Rozoff (AbalorladaKor!), Arthur H (Négresse Blanche) et Olivier Temime (Streetwise). Elle fait la tournée mondiale du groupe trip-hop anglais Morcheeba, remplaçant la chanteuse du groupe pour promouvoir l’album « The Antidote » sur lequel elle a co-écrit le single « Wonders Never Cease ».

Elle participe également aux projets de Marc Collin, Nouvelle Vague et Hollywood Mon Amour.

« Jody Sternberg est un oiseau rare. Du genre à avoir vécu des hauts et des bas et à en avoir tiré un chant unique, un peu fêlé, terriblement sincère. » – Télérama

Jody Sternberg- chant

David Lewis – trompette

Cedric Piromalli – piano

Benoît Dunoyer de Segonzac – contrebasse

Patrick Filleul – batterie

L’éclectique chanteuse et instrumentiste australienne Jody Sternberg présente son projet en hommage à l’iconique chanteuse américaine Eartha Kitt.

Le jeudi 23 octobre 2025

de 20h00 à 22h00

payant

25 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-23T23:00:00+02:00

fin : 2025-10-24T01:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-23T20:00:00+02:00_2025-10-23T22:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05