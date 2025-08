AMOROSA en trio Le Son de la Terre PARIS 05

AMOROSA en trio Le Son de la Terre PARIS 05 samedi 25 octobre 2025.

Amorosa, groupe multiculturel enraciné à Bruxelles, déploie une musique où se mêlent subtilement poésie et passion.

S’inspirant d’influences allant de la chanson française à texte au jazz, et puisant dans les rythmes et les sonorités du Brésil, Amorosa explore une fusion musicale audacieuse et pleine de chaleur.

L’univers d’Amorosa se nourrit de rencontre et de voyages comme une immersion à Rio de Janeiro, où des sonorités Bréliennes se mêlent aux accords de jazz. Les compositions mêlent des mélodies profondes et des rythmes latins qui se croisent et se réinventent, dessinant une ambiance à la fois intime et expansive.

Après un premier album autour de la samba, le deuxième opus, « Petit Soleil », sort en 2024 sur le label Cypres et aborde le thème du cycle de la vie, rendant hommage à ceux qui viennent et ceux qui partent.

Un album poignant qui transforme la mélancolie en joie et rassemble dans des chansons, souvenirs, rêves, légendes …

Stéphanie Scultore : chant, surdo, textes, compositions

Matteo Carola : guitare, cavaquinho, chant, compositions

Mathieu Robert : saxophone soprano, flûte shakhuachi

S’inspirant d’influences allant de la chanson française à texte au jazz, et puisant dans les rythmes et les sonorités du Brésil, Amorosa explore une fusion musicale audacieuse et pleine de chaleur !

Le samedi 25 octobre 2025

de 20h00 à 22h00

payant Billetterie : 25 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-25T23:00:00+02:00

fin : 2025-10-26T01:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-25T20:00:00+02:00_2025-10-25T22:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05