1 Voix 6 Cordes, de Claude à Nougaro #3 Le Son de la Terre PARIS 05

1 Voix 6 Cordes, de Claude à Nougaro #3 Le Son de la Terre PARIS 05 mardi 28 octobre 2025.

30 ans après « 1Voix 10Doigts » album mythique de Claude Nougaro en duo avec Maurice Vander, voici « Une Voix, Six Cordes » par Yvan Cujious (chant, trompette) et Louis Winsberg (guitare, arrangements). Sur un répertoire peu souvent arrangé et joué à la guitare, il fallait l’immense talent d’un Louis Winsberg (Sixun, Nougaro, Maurane…) et la voix précise et délicate d’Yvan Cujious, pour incarner de façon singulière et nouvelle un répertoire magistral dans lequel l’Espagne pousse un peu sa corne. Dans ce concert-spectacle de haut vol, entre performances virtuoses et textes inédits, stand-up et concert de jazz, on pleure, on chante, on rit, et puis on frissonne quand une trompette « Armstronguienne » vient faire le lien entre Mississipi et Garonne. Pour les 20 ans de la disparition de Claude Nougaro, Yvan Cujious et Louis Winsberg ont décidé de lui rendre hommage avec un album « Une voix, six cordes – De Claude à Nougaro » qui revisite en guitares – voix l’incroyable répertoire de Claude qu’on a plus souvent l’habitude d’entendre au piano.

Yvan Cujious : Chant, Trompette

Louis Winsberg : Guitare

30 ans après « 1Voix 10Doigts », Yvan Cujious (chant, trompette) et Louis Winsberg (guitare) revisitent le répertoire de Claude Nougaro dans « Une Voix, Six Cordes ».

Le mardi 28 octobre 2025

de 20h00 à 22h00

payant

25 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-28T21:00:00+01:00

fin : 2025-10-28T23:00:00+01:00

Date(s) : 2025-10-28T20:00:00+02:00_2025-10-28T22:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05