Kaminho Le Son de la Terre PARIS 05

Kaminho, c’est la rencontre entre des musiciens qui cherchent à franchir des frontières dans une période où les voyages aussi bien réels que spirituels ont une grande importance. Avec comme point de ralliement le groove et le plaisir de jouer, la liberté est au centre de la création. Par le voyage entre les différents styles et les différentes époques de la musique brésilienne, autour de la Musique populaire brésilienne (Gilberto Gil, Djavan, Ed Motta), le groupe donne tout son plaisir de jouer pour transmettre une énergie vitale de musique, de liberté et de voyage.

Alexei Derevitsky – chant / basse

Leo Lopez – Batterie

Alice Remy – chant / percussions / flute

Hervé Pouliquen – chant / percussions

Kaminho remet au gout du jour les grands standards de la MPB (musique populaire brésilienne), musique hybride des années 70 où s’entremêlent musiques traditionnelles et variété internationale.

Le mercredi 19 novembre 2025

de 20h00 à 22h00

payant Billetterie : 25 EUR Tout public.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05